Заявление Путина о прекращении боевых действий в Карабахе

Пресс-служба Кремля опубликовала заявление президента России Владимира Путина, касающееся прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. В заявлении говорится:

«Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.

Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов».