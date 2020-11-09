Пашинян вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении карабахской войны в 01:00

Премьер-министр отметил, что текст уже опубликованного заявления невыразимо болезненный для него лично и для народа.

«Дорогие соотечественники, сестры и братья, я принял очень и очень трудное для себя и для всех нас решение.

Я подписал совместное с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезненный для меня лично и для нашего народа.

Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки позиции людей, которые лучше всего ее знают. Также исходя из убеждения, что это наилучшее ВОЗМОЖНОЕ решение в сложившейся ситуации. Обо всем этом в ближайшие дни выступлю с подробным посланием.

Это не победа, но и поражения не будет, пока сам себя не признаешь проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения.

Мы должны анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого.

Я преклоняюсь перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину ценой своей жизни. Они своей самоотверженностью спасли армян Карабаха.

Мы боролись до конца. И мы победим. Карабах выстоял

Да здравствует Армения! Да здравствует Арцах!» - написал премьер-министр Армении.