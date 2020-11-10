По словам Пашиняна, решение было принято с учетом не только сегодняшней военной ситуации, но и ее возможного продолжения

«Это решение было принято на основе глубинного анализа и исходя из оценок самых сведущих в военной ситуации лиц», - в прямом эфире в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь подписанного им совместного заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Мы должны понять одно: по сути, наша доблестная армия сражалась против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана. И почему мы не смогли сделать так, чтобы сегодняшний документ имел другое содержание? Потому что 25 лет за столом мы поднимали тосты за солдата, за армию, и лежавший на столе хлеб, речь идет о некоторых людях, был куплен на ворованные деньги, мы знали это, но с аппетитом ели, пили, а солдат держали на объедках, на оружии 80-х годов, и надеялись на то, что выкрутимся, этому наконец приходит конец, а мы все о конце не думали», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что не пошел и взял переговорное наследство, а пытался подготовиться к сегодняшнему дню и сделать все возможное за эти два с половиной года. «Наша армия 44 дня с честью воюет, неся бесчисленные лишения. Я повторяю, что преклоняюсь перед всеми погибшими, их матерями, отцами, женами, детьми, я также прошу у них прощения за то, что мы не смогли продолжить их дело на должном уровне, но мы приняли это решение с учетом не только сегодняшней военной ситуации, но и ее возможного продолжения», - сказал Пашинян, призвав не поддаваться на провокации.

«Я сожалею, что не могу подробно сказать обо всем, не могу, потому что ситуация на фронте еще нестабильная, и не нужно делать так, чтобы навредить, - сказал премьер и продолжил: - Тот, кто несет ответственность, от ответственности не сбежит, в том числе и я, если я ответственен».

Пашинян сказал, что после стабилизации ситуации, примерно через неделю, все подробно представит. «Будьте уверены, что я, мое правительство сделали все возможное, чтобы мы не пришли к такому результату. Почему это не получилось, это самый важный вопрос, и об этом должен состояться подробный разговор», - заключил премьер-министр.

9 ноября президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий с 10 ноября 2020 года.

Согласно заявлению, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации.

Минобороны России сообщило, что самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 в Нагорный Карабах уже отправились 1 960 военнослужащих, 470 единиц военной техники. В оборонном ведомстве России также отметили, что командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.