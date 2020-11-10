По словам Алиева, в Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.

«В Карабахе в миротворческом центре будет представлены и российские, и турецкие военнослужащие», - сказал президент Азербайджана сегодня в своем послании во время церемонии подписания документа о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которая транслировалась азербайджанскими СМИ и к которой присоединился из Москвы президент России Владимир Путин.

Алиев выразил уверенность в том, что «сегодня ставится точка в урегулировании многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном».

Президент Азербайджана подчеркнул «особую роль» России и поблагодарил за «личное участие».

Алиев также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за «активное участие в политическом урегулировании конфликта».

9 ноября президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий с 10 ноября 2020 года.

Согласно заявлению, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации.

Минобороны России сообщило, что самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 в Нагорный Карабах уже отправились 1 960 военнослужащих, 470 единиц военной техники. В оборонном ведомстве России также отметили, что командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.