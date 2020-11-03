Арсен Казарян: 2020 год показал, что у нас невероятно жизнеспособные экономика и государство

Согласно представленному вчера в парламенте проекту госбюджета на 2021 год, текущий год Армения завершит с экономическим спадом на уровне 6%, хотя министр финансов Атом Джанджугазян и не исключил, что спад может быть и больше - 6,8%. А около недели назад на пресс-конференции председатель Центрального банка Мартин Галстян говорил о спаде на уровне 7%.

«Это снижение показателей, которое прогнозировали и Всемирный банк, и наш Центробанк, и, как вы отметили, вчера правительство – 6-6,5-7%, это приемлемые цифры для сегодняшней ситуации. Я всегда помню финансово-экономический кризис 2008-2009 годов, когда наш ВВП упал на 14%, после чего мы смогли восстановить экономику и обеспечить определенный серьезный рост. Потери этого года, упомянутые с разными предпосылками, не являются абсолютно разрушительными для дальнейшего восстановления экономики», - отметил Казарян.

«Смотрите, мы уже месяц находимся в состоянии войны, но доля импорта и экспорта Армении существенно не уменьшилась. Во всех грузовых комплексах, когда мы ежедневно отслеживаем количество грузов, наблюдается снижение на один, два, три процента. Экспорт, также благодаря беспрецедентному количественному росту горнодобывающей промышленности, опять же не имеет существенных потерь. Самое важное, что мы видим сегодня в экономике, это то, что предпринимателям удается сохранить рабочие места. И смотрите, премьер-министр несколько дней назад отметил, что он был приятно удивлен тем, что в этом году доходная часть бюджета будет на 48 млрд драмов больше, потому что бизнесмены проявили такое поведение. То есть, мы не только понимаем, мы патриоты, мы чувствуем социальную ответственность или каждый из нас хочет показать результат в своих окопах. Это образ реальной экономики, который дает возможность получать доходы. Ясно, что в этом росте доходов на 48 млрд наблюдается значительное сокращение теневой экономики. И я несколько дней назад отметил, что я тоже преклоняюсь перед своими коллегами, поскольку образ Манташева постепенно становится нашим отношением, и каждый из нас понимает, что сила нашего общества, сила победить в первую очередь состоит в том, чтобы сохранять чистую и здоровую экономику и экономические отношения», - сказал Казарян.

По словам Казаряна, кризис всегда заставляет экономику меняться и совершенствоваться. Так произошло в результате спада 2009 года, так произойдет и после 2020 года, и основные задачи армянской экономики - выход на новые рынки, перестройка.

Согласно проекту госбюджета на 2021 год, следующий год экономика Армении завершит с ростом 4,8%.

В связи с этим Арсен Казарян сказал: «Сама цифра на первый взгляд очень скромная. Я всегда говорил, что когда у нас снова будет двузначный экономический рост, тогда это окажет существенное влияние на уровень жизни населения. Но мы все должны учитывать, что у нас во всем мире был проклятый 2020 год. С марта началась череда экономических коллапсов на крупных рынках. Сейчас идет второй этап, на некоторых крупных рынках вступают в радикальный локдаун. То есть, год сам по себе был беспрецедентно проблемны, плюс сегодня у нас есть наша сверхзадача - борьба за существование. Если у нас будет рост на уровне 5-6%, значит, мы невероятное общество, государство и нация. Я верю в это, потому что вижу, что мы не ломаемся, мы находим решения. Посмотрите, в течение первых двух недель интенсивных боевых действий были разные тревоги: не хватит топлива, танки останутся без топлива, сырья не хватит… ничего не произошло, все было импортировано и экспортируется, экспортировалось и экспортируется. То, что у нас наблюдается спад экспорта, связано, в частности, со снижением покупательной способности российского рынка, ограниченными возможностями внешних рынков. Это не от нашей экономики, это не наша проблема. Мы производим, мы можем поставлять. Это влияние взаимосвязанных рынков. Мировая экономика сегодня больна, мир еще не смог выбраться из этой катастрофы пандемии. Фактически, мы как компактный рынок, как рынок, на котором все более управляемо, рынок, который в течение двух с половиной лет был явно демократичным по своим принципам, с определенными успехами в борьбе с коррупцией, с высокой степенью справедливости, он породил огромный слой малого и среднего бизнеса, который жизнеспособен и работает, и сфера равной конкуренции существенно меняет уровень экономических отношений, мы стали более жизнеспособными».

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