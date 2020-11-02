В следующем году в Армении ожидается экономический рост на уровне 4,8% - проект госбюджета на 2021 год

В следующем году планируется собрать 1,5 трлн драмов налогов и пошлин, что значительно больше показателя этого года. Согласно пересмотренному бюджету этого года, в течение 2020 года будет собран 1 трлн 320 млрд драмов налогов и пошлин, хотя на днях из сообщения премьер-министра Никола Пашиняна в Facebook стало известно, что эта цифра может увеличиться на 40 млрд драмов.

Общие доходы госбюджета на следующий год составят 1 трлн 569 млрд драмов, расходы - 1 трлн 843 млрд драмов. Разница или дефицит госбюджета составляет около 274 млрд драмов или по сегодняшнему курсу более 551 млн долларов.

Вице-премьер Мгер Григорян сегодня в парламенте напомнил об основных вызовах, стоящих перед экономикой: война, коронавирус, однако выразил уверенность, что благодаря эффективной работе Армения добьется успеха. «Очевидно, что 2021 год будет напряженным годом для всех нас. Но я уверен, что в результате нашей совместной работы нам удастся иметь бюджет, который будет учитывать все возможные риски и вызовы, сгенерирует достаточные ресурсы для их эффективной нейтрализации и противодействия, а также обеспечит социально-экономическую стабильность и безопасность нашей страны», - сказал вице-премьер.

Согласно тому же документу, текущий год Армения завершит с экономическим спадом на уровне 6%, хотя примерно неделю назад председатель Центрального банка Мартин Галстян на встрече с журналистами, говорил о спад на уровне 7%.

«Конечно, мы не можем сказать, что военное положение никак не повлияло на экономику и бюджет. Конечно, оно повлияло и будет влиять на доходную часть бюджета, и мы должны соответственно подумать о пороге долга. Но я считаю, что мы найдем тот баланс, который позволит нам выйти из этой ситуации», - сказал Григорян.

Министр финансов Атом Джанджугазян сегодня в парламенте также не исключил, что экономический спад в этом году может составить более 6% - 6,8%․ «После этого 6-процентного прогноза мы пересмотрели бюджет и оценили, что из-за военных действий мы можем ожидать дополнительного отрицательного развития на 0,8 процентных пункта в этом году. Следовательно, вытекающий из этого размер валового внутреннего продукта может быть меньше, чем заложенный в основу проекта бюджета на 2020 год. И в зависимости от этого были пересмотрены налоговые поступления. Также в случае сохранения условий того же уровня расходов возникла необходимость привлечь дополнительный долг, чтобы была возможность финансировать дефицит», - сказал министр.

Согласно принятому в прошлом году госбюджету на 2020 год, изначально в этом году планировалось собрать 1 трлн 602 млрд драмов налогов и пошлин, однако в течение года из-за коронавируса и войны сокращение налоговых и таможенных поступлений (как уже отмечалось, в 2020 году в лучшем случае ожидается собрать 1 трлн 360 млрд драмов налогов и пошлин) вынудило правительство увеличить государственный долг.

По данным Минфина, по состоянию на 30 сентября этого года госдолг Армении составил 7 млрд 854 млн долларов, что на 533 млн долларов больше, чем в конце прошлого года.

Согласно проекту госбюджета на 2021 год, к концу этого года госдолг Армении составит 8 млрд 850 млн долларов, а к концу следующего года - 9 млрд 215 млн долларов.

Говоря о том, какой процент от ВВП Армении составит госдолг в следующем году в результате такого увеличения госдолга, глава Минфина указал на превышение 60-процентного порога. «Да, в документ включены прогнозы, превышающие 60%, и это логично, поскольку налогово-бюджетная политика должна быть разработана так, чтобы адекватно реагировать на данный период экономического цикла», - сказал Джанджугазян.