Армения завершит 2020 год с экономическим спадом на уровне 7% - ЦБ

Согласно «Отчету об инфляции/3», опубликованному Центробанком 25 сентября, за два дня до войны, Армения должна была завершить 2020 год с экономическим спадом на уровне 6,2% вместо ранее прогнозируемого спада на уровне 4%.

«Крупномасштабное военное наступление со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения с Арцахом с 27 сентября, а также быстрое распространение коронавируса в первой половине октября создали негативную среду с точки зрения как спроса, так и предложения», - говорится в распространенном сегодня сообщении ЦБ.

«Что касается годового [прогноза], то посмотрите, у нас на том же слайде написано: «С точки зрения экономического роста влияние отмеченных факторов оценивается примерно в 1 процент», то есть, к тому экономическому спаду, который мы предсказывали ранее - в сентябре, следует добавить еще 1 процент с отрицательным знаком. По нашим прогнозам, около 7%», - отметил председатель ЦБ.

На сегодняшнем заседании Совета Центробанка было принято решение оставить ставку рефинансирования без изменения - 4,25%.

Согласно данным, опубликованным вчера Статистическим комитетом, экономическая активность Армении за первые девять месяцев этого года снизилась на 6,6%.

Если рассмотреть по сферам, то, согласно представленным данным, наибольший спад наблюдался в сфере строительства - 15,7%, за ним следует импорт - 13,7%, на третьем месте объем услуг (без учета внутренней торговли) - 11,7%.

Глава аналитического центра ACSES Айказ Фанян сегодня в беседе с Радио Азатутюн отметил, что сентябрьские данные позволяют говорить об ослаблении экономического спада в Армении.

«В сентябре, после апреля, можно сказать, был зарегистрирован самый низкий спад индекса экономической активности - 7,5 процентных пункта, в остальных случаях, в остальные месяцы он был намного выше. Можно сказать, что, по сути, экономика в некоторой степени пыталась восстановиться, поскольку темпы снижения экономической активности постепенно замедлялись», - сказал Фанян.

«С другой стороны, война создает новую ситуацию, - продолжил экономист, - есть некоторые тревожные обстоятельства с экономической точки зрения, особенно речь идет о работе Соткского рудника и связанной с ним Араратской золотоизвлекательной фабрики. Вы, наверное, знаете, что с начала октября Соткский рудник не работает, предположительно, после исчерпания определенных запасов, перестанет работать и Араратская золотоизвлекательная фабрика. Это обстоятельство может существенно повлиять на показатель нашей экономической активности. Я имею в виду октябрь. С другой стороны, в связи с военной ситуацией отдельные предприятия могут иметь дополнительные заказы. Речь идет о предприятиях в сфере общественного питания, предприятиях в сфере пищевой переработки, предприятиях в сфере переработки одежды».