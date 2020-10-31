Левон Тер-Петросян прокомментировал ответ МИД РФ на письмо Пашиняна Путину

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян прокомментировал письмо премьер-министра Армении Никола Пашиняна, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также ответ на данное обращение.

Как сообщает iLur.am, Левон Тер-Петросян, в частности, отметил: «Вы не понимаете, что он сказал? Если вы и этого не понимаете, то горе нам! Путин со всей искренностью и благопристойностью всего лишь сказал: обязан и готов обеспечить полноценную безопасность Армении, но поймите, наконец, я не могу вместо вас решить вопрос Карабаха».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину за незамедлительным проведением консультаций с целью определения вида и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности.

В ответ на письмо Пашиняна МИД РФ заявил, что в соответствии с союзническими обязательствами Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.