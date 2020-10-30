Армия обороны Карабаха сообщает о взятии в плен сирийского наемника

«После полуночи азербайджанская сторона попыталась атаковать в юго-восточном направлении, что было пресечено подразделениями Армии обороны. На северном направлении также велись боевые действия», - сообщает оборонное ведомство Карабаха, добавляя, что действия по обнаружению и уничтожению азербайджанских группировок продолжаются.

Армия обороны также опубликовала видео, на котором, согласно официальному источнику, видно уничтожение азербайджанской диверсионной группы.

Армянская сторона также утверждает, что Армия обороны Карабаха взяла в плен террориста-наемника, уроженца сирийского города Хама. При этом в сообщении отмечается, что мужчина является очередным взятым в плен террористом. Согласно сообщению Армии обороны, его зовут Мехред Мухаммад Алшхер, он признался, что вместе с 250 другими террористами через Турцию 19 октября оказался на передовой со стороны Азербайджана. По его словам, им обещали 2 тысячи долларов, но денег они не получили. После ранения его оставили сослуживцы. Он рассказал, что азербайджанские ВС посылают их вперед, а сами идут второй-третьей линией. До приезда на фронт Алшхер участвовал в лагерных сборах, где с ними работали турецкие военные инструкторы.

Армянская сторона также сообщает об обстреле населенных пунктов со стороны азербайджанских сил. То же самое утверждает и Баку, обвиняя армянскую сторону.

В полдень представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в Facebook, что на южном фронте идут интенсивные бои. В ходе брифинга, проведенного вчера поздно вечером, Ованнисян сообщил, что вчера боевые действия продолжались с меньшей интенсивностью по всей линии фронта. «На южном участке, в направлении фронтового рубежа, расположенного от Бердзора до побережья Аракса, велись определенные боевые действия, армянским вооруженным силам удалось улучшить позиции», - сказал он.

По словам Арцруна Ованнисяна, тактика азербайджанских сил изменилась. «Противник, враг вместе с международными террористическими формированиями, бандитами, при полной поддержке Турции продолжает войну, продолжает с другой тактикой, немного медленнее, с использованием других войск и другого оружия, но наши задачи остаются теми же: мы должны защитить нашу святую отчизну».

Касаясь вчерашнего заявления лидера Карабаха о том, что азербайджанские силы находятся всего в 5 километрах от города Шуши, Ованнисян подчеркнул, что слова Араика Арутюняна были призывом к борьбе. «Это нормально. В подобной ситуации руководители страны, военно-политическое руководство, командиры, как правило, каждый день могут озвучивать призывы, потому что идут боевые действия, война продолжается», - сказал представитель Минобороны.