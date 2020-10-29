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Карабах

По словам Ованнисяна, на участке от Бердзора до побережья Аракса армянская сторона улучшила позиции

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян (архив)

Сегодня в течение всего дня боевые действия продолжались по всей линии фронта, но с небольшой интенсивностью, сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«На южном участке, в направлении фронтового рубежа, расположенного от Бердзора до побережья Аракса, велись определенные боевые действия, армянским вооруженным силам удалось осуществить некоторые позиционные улучшения.

«В селах Мартунинского и Аскеранского районов, на территориях лесных массивов, прилегающих к небольшим поселкам, продолжаются боевые действия против диверсионных групп», - на пресс-конференции отметил представитель Минобороны, добавив, что в течение дня продолжались обстрелы населенных пунктов Карабаха.

В свою очередь, азербайджанская сторона также заявила об ударах, нанесенных в направлении азербайджанских населенных пунктов.

На вопрос Радио Азатутюн о том, что президент Карабаха заявил, что азербайджанские силы находятся в пяти километрах от Шуши, идет ли речь о диверсионных группах и в каком направлении они приблизились, представитель Минобороны ответил: «Речь идет о селе Сгнах и прилегающих селах, которые не в пяти, а примерно в семи километрах.

«Президент Арцаха, по сути, озвучил призыв, это нормально. В подобной ситуации руководители страны, военно-политическое руководство, командиры, как правило, каждый день могут озвучивать призывы, потому что идут боевые действия, война продолжается. Диверсионные группы, небольшие группы, особенно на такой местности, будут пытаться что-то предпринять, и каждый день ведутся определенные действия. Это направление, о котором он заявил, понятно, что это периметр сел, идущих к Шуши, этим оно очень важно, но бои продолжаются везде», - сказал Арцрун Ованнисян.

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