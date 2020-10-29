Араик Арутюнян призывает присоединиться к обороне Шуши

«Как и в 1992 году, когда наш победный поход начался с освобождения Шуши, так и сегодня наша победа обусловлена защитой Шуши», - в своем сегодняшнем послании заявил лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

«Противник находится всего в нескольких километрах, самое большее - в пяти, и цель противника - захватить Шуши, завладеть Шуши. Как говорится, кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом [Нагорным Карабахом – ред.]. Хочу, чтобы мы все осознали это. Осознали не только на словах, а непосредственно приняли участие в обороне Шуши», - сказал Арутюнян.

По его словам, азербайджанские силы бросили серьезнейшие военные ресурсы в направлении Шуши. «Как верховный главнокомандующий Арцаха я еще раз призываю: присоединяйтесь, вместе защитим наш Шуши, наш Арцах, наше национальное достоинство», - призвал лидер Карабаха, подчеркнув, что это не паническое заявление, наоборот, он верит, как никогда, в победу.