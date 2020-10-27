После выздоровления Джалал Арутюнян вернется в Армию обороны, чтобы «выполнять новые служебные обязанности»

Указом лидера Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, генерал-лейтенант Джалал Арутюнян освобожден от должности министра обороны Нагорного Карабаха - командующего Армией обороны.

Также сообщается, что Джалал Арутюнян ранен и его увольнение обусловлено этим обстоятельством. На этой должности его заменит Микаэл Арзуманян, которому присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Лидер Карабаха сегодня на своей странице в Facebook, в частности, написал: «Решение об освобождении Джалала Арутюняна продиктовано полученным им накануне ранением, и это не должно стать поводом для обсуждений. Желаю Джалалу Анатольевичу скорейшего выздоровления и уверен, что очень скоро он вернется на службу Родине».

Тем не менее, вчера армянская сторона официально подтвердила, что в ходе боев ночью, предшествующей сорванному в третий раз прекращению огня, то есть 25 октября, азербайджанским силам удалось захватить Кубатлы и продвинуться на некоторых направлениях. Связано ли как-то увольнение Джалала Арутюняна, назначенного командующим Армией обороны в феврале 2020 года, с территориальными потерями? Пресс-секретарь лидера Карабаха не пожелал отвечать на этот вопрос, только подтвердил, что Арутюнян был уволен с должности командующего Армией обороны из-за проблем со здоровьем.

«Я считаю, что нужно удовлетвориться тем комментарием, который по этому поводу дал г-н президент, и как он отметил в своей записи, это не должно стать поводом для обсуждений. Поэтому я не думаю, что есть смысл искать что-то другое или выражать мнения. В конце концов, решение принимает президент республики. Учитывая важность момента и серьезную ответственность, г-н президент принял быстрое решение, назначив новым министром обороны Микаэла Арзуманяна», - сказал Погосян.

Ваграм Погосян также сообщил, что жизнь Джалала Арутюняна вне опасности, ранение нетяжелое, и генерал-лейтенант после выздоровления снова вернется в ряды Армии обороны, чтобы выполнять новые служебные обязанности. «Джалал Арутюнян чувствует себя достаточно хорошо. Процесс восстановления идет очень интенсивно, и вскоре он вернется в ряды Армии обороны и будет выполнять возложенные на него уже новые обязанности», - сказал он.

На вопрос, какими будут новые служебные обязанности, Погосян ответил, что это военная тайна.

45- летний Джалал Арутюнян был назначен на должность командующего Армией обороны девять месяцев назад, в феврале этого года. Арутюнян, служащий в Армии обороны с 1992 года, ранее занимал различные высокие военные должности, а в 2018-2020 годах был первым заместителем командующего Армией обороны.

Новоназначенному командующему Армией обороны Карабаха Микаэлу Арзуманяну 47 лет, он участвовал в первой карабахской войне.

«Уверен, что Микаэл Арзуманян осознает степень ответственности на своей новой должности и приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное ему доверие», - написал в Facebook о новом назначении лидер Карабаха Араик Арутюнян.

Его пресс-секретарь Ваграм Погосян сказал, что Микаэл Арзуманян как военный прошел большой путь. «Он блистал своим военным талантом еще во время первой арцахской войны, затем прошел довольно большой путь уже профессионального военного в деле формирования и становления Армии обороны, и он из тех командиров, которые всегда отлично выполняли поставленные перед ними боевые задачи. И мы убеждены, что на новой должности под его руководством Армия обороны не только выполнит поставленные на данный момент задачи, но и сможет совершить настоящий прорыв, и у нас будут новые успехи», - сказал Погосян.