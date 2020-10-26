«Вчера вечером противнику удалось захватить Кубатлы и продвинуться в некоторых направлениях» - Арцрун Ованнисян

«Завтра мы более наглядно покажем эти территории с помощью интерактивной карты», - отметил Ованнисян.

«Сегодня в течение всего дня разбойничьим бандам так и не удалось прорвать фронт, конкретный данный рубеж. Хотя в некоторых местах они имели кажущийся успех, но нашим подразделениям удалось контратакой отбить и восстановить линию фронта. В то же время на участке сел и лесов к северу от Гадрута продолжались действия по поиску и разгрому диверсионных групп. Некоторые диверсионные группы даже бежали, оставив свои машины», - сообщил представитель Минобороны.

Арцрун Ованнисян добавил, что бои продолжаются в Шехере, Дживанике, Азохе и других прилегающих селах.

«Да, противник в некоторых местах добился успеха, да, они подошли к воротам Сюника, но ситуация не критическая. Я верю в силу, ум, смекалку и стойкость армянского солдата. Армянский солдат и сегодня, и вчера, даже если где-то отступал, во многих местах обращал в бегство спецназовцев ведущих армий мира, и это повторяется почти каждый день», - заявил Ованнисян.

Представитель Минобороны отметил, что «к сожалению, использование наших БПЛА количественно невелико, но они имеют свое применение» и если потребуется, они представят новые доказательства их применения.