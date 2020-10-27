Джалал Арутюнян ранен, новым министром обороны Карабаха назначен Микаэл Арзуманян

Указом президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, генерал-лейтенант Джалал Арутюнян освобожден от должности министра обороны Нагорного Карабаха - командующего Армией обороны.

Другим указом Арутюняна, генерал-майор Микаэл Арзуманян назначен министром обороны Карабаха - командующим Армией обороны, ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Об этом лидер Карабаха заявил сегодня утром.

«Решение об освобождении Джалала Арутюняна продиктовано полученным им накануне ранением, и это не должно стать поводом для обсуждений.

Желаю Джалалу Анатольевичу скорейшего выздоровления и уверен, что очень скоро он вернется на службу Родине.

Уверен, что Микаел Арзуманян осознает степень ответственности на своей новой должности и приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное ему доверие», - написал в Facebook Араик Арутюнян.

Пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян в свою очередь в Facebook написал: «Азербайджанская пресса уже второй раз распространяет ложную информацию о Джалале Арутюняне, якобы он погиб. Сразу скажу, что жизни г-на Арутюняна ничто не угрожает, и полученное им на одной из боевых позиций ранение, к счастью, нетяжелое, и очень скоро он вернется в ряды армии.

Выполнение этих тяжелых обязанностей президент Арутюнян поручил генералу Арзуманяну. В сложившейся тяжелой военной ситуации действительно многое нужно сделать».

Отметим, что Джалал Арутюнян возглавлял оборонное ведомство Карабаха с февраля этого года.