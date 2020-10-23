Продолжается «уничтожение диверсионных групп, состоящих из наемников-террористов» - Армия обороны Карабаха

Уже утром на всех направлениях линии фронта шли локальные бои.

«Армия обороны продолжает обнаруживать и уничтожать вражеские диверсионные группы, состоящие из наемников-террористов», - сообщает военное ведомство Нагорного Карабаха.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян после полудня на своей странице в Facebook сообщил, что упорные бои ведутся также на восточном направлении, «в некоторых местах отбрасываем вражеские диверсионные группы к исходным рубежам».

Вчера поздно вечером в ходе пресс-конференции Ованнисян сообщил, что 22 октября бои шли на северном, южном и центральном направлениях. «На юге, в разных точках разные вражеские группы пытались продвинуться как на запад, так и на север и северо-запад. Все попытки продвижения были пресечены, в некоторых местах противник был отброшен, ему был нанесен значительный урон, в том числе в бронетехнике. Основные боевые действия ведутся с применением артиллерийских средств, с минимальным использованием пехоты», - сказал он.

Сегодня Армия обороны Карабаха опубликовала имена еще 27 погибших военнослужащих. Таким образом, армянская сторона уже сообщила о 924 погибших. Азербайджанская сторона пока о своих потерях не сообщает, отмечая, что представит потери после окончания войны.

Губернатор Гегаркуникской области Армении Гнел Саносян вчера поздно вечером сообщил, что в одной из больниц Еревана скончался мужчина, раненный 1 октября в селе Мец Масрик Гегаркуникской области в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана.