Боевые действия в основном ведутся с применением артиллерии - Ованнисян

«Основные боевые действия ведутся с применением артиллерийских средств, с минимальным использованием пехоты», - сказал представитель Минобороны.

«На центральном направлении боевые действия велись в направлении конкретных населенных пунктов. Это очаговые бои, которые представляют собой проникновения различных диверсионных групп в маленькие населенные пункты, дороги, узловые точки, они в данный момент продолжаются», - отметил Ованнисян.

Касаясь заявления президента России о том, что «с каждой стороны уже погибли более 2000 человек», представитель Минобороны сказал: «Президент России не мог назвать конкретных цифр. Однозначно, противник, вооруженные силы Азербайджана и различные бандформирования, ведущие в союзе с ними войну, имеют в несколько раз больше потерь, чем наши».