НАТО ожидает, что Турция использует свое влияние для ослабления напряженности в зоне карабахского конфликта

«Да, Турция является для нас очень важным партнером, но мы ожидаем, что Турция использует свое существенное влияние в регионе для ослабления напряженности», - сказал он.

Один из журналистов отметил: «Вы настаиваете на том, что вопрос должен быть решен только дипломатическим путем, однако вчера премьер-министр Армении заявил, что на данном этапе дипломатического решения проблемы нет. Как вы на это отреагируете?»

«Ситуация очень серьезная. Мы видели насилие, военные столкновения, многочисленные потери, мы слышали сообщения о нападениях на мирное население. Все это очень обостряет ситуацию, которая беспокоит всех наших союзников. В то же время НАТО не является частью этого конфликта, поэтому мы решительно поддерживаем установленный формат - Минскую группу и сопредседателей, потому что международное сообщество делегировало им полномочия заниматься этим вопросом. НАТО призывает найти политическое решение․ Я не говорю, что политическое решение - это просто, и не считаю, что мирное решение может быть найдено в ближайшем будущем», - сказал Столтенберг.

Накануне глава Североатлантического альянса встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, который на совместной пресс-конференции подверг критике члена НАТО - Турцию, заявив, что до тех пор, пока Анкара продолжает вмешиваться в карабахский конфликт, мира на Южном Кавказе не будет.

«Многие аналитики и те, кто близко следят за нагорно-карабахским конфликтом, сейчас, когда он возобновился как война, говорят, что это больше не конфликт между Республикой Арцах или народом Нагорного Карабаха и Азербайджаном, а там есть третья сторона, которая оказывает политическую, дипломатическую и военную помощь Азербайджану. Эта третья сторона вовлечена в эти действия. Третья сторона, которая помогла и привела в этот регион исламистов-террористов. И, к сожалению, эта третья сторона – член НАТО. Находясь здесь, я не могу не говорить об этой третьей стороне, которой является Турция», - заявил Армен Саргсян.

Генсек НАТО на сегодняшней пресс-конференции вновь заявил, что НАТО призывает стороны немедленно прекратить военные действий и вернуться за стол переговоров. «Я передал это послание вчера президенту Армении и повторяю его здесь сегодня», - сказал Йенс Столтенберг.