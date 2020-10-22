Президент Армении осудил вмешательство члена НАТО Турции в карабахский конфликт

Президент Армении Армен Саркисян накануне в штаб-квартире НАТО в Брюсселе поднял вопрос вмешательства члена альянса Турции в карабахский конфликт, отметив, что пока Турция не отступится от этой политики, мир на Южном Кавказе невозможен.

«Находясь в штаб-квартире НАТО, я хотел бы здесь выразить свою озабоченность, потому что, к сожалению, многие аналитики и те, кто близко следят за нагорно-карабахским конфликтом, сейчас, когда он возобновился как война, говорят, что это больше не конфликт между Республикой Арцах или народом Нагорного Карабаха и Азербайджаном, а там есть третья сторона, которая оказывает политическую, дипломатическую и военную помощь Азербайджану. Эта третья сторона вовлечена в эти действия. Третья сторона, которая помогла и привела в этот регион исламистов-террористов. И, к сожалению, эта третья сторона – член НАТО. Находясь здесь, я не могу не говорить об этой третьей стороне, которой является Турция», - после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил Армен Саркисян.

Официальный Ереван выражает эту озабоченность уже на протяжении нескольких недель. «Чем обусловлена эта очень странная ситуация, когда полноправный член НАТО Турция участвует в войне, которая не имеет ничего общего с НАТО. Как получается, что страна НАТО делает, что хочет, а НАТО не делает ничего? Значит ли это, что турки получили зеленый свет от НАТО?» - перед отъездом в Брюссель сказал президент Саркисян в интервью европейскому изданию Politico.

Генсек Североатлантического альянса вчера в своем выступлении никак не коснулся этого вопроса. Йенс Столтенберг лишь повторил, что НАТО не занимается карабахским конфликтом, но заинтересованв в мире и безопасности и призывает стороны к прекращению огня. «И Армения, и Азербайджан - важные партнеры для НАТО», - подчеркнул генсек организации.

«НАТО глубоко озабочена продолжающимися нарушениями перемирия, которые отнимают человеческие жизни. Неприемлемо любое превращение в мишень гражданского населения, и это должно быть прекращено. Все должны работать, чтобы достигнуть устойчивого политического решения проблемы. Армения и Азербайджан должны возобновить переговоры, чтобы достигнуть мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Усилия сопредседателей Минской группы продолжают быть важными», - заявил Столтенберг.

Президент Армении в своем выступлении сослался на слова Столтенберга. «Да, все эти годы Армения была хорошим партнером. Как Вы отметили, мы послали своих миротворцев в Косово и в Афганистан, где они борются против исламистского терроризма. Я здесь не только для того, чтобы подтвердить, что у нас есть многолетнее партнерство, но также поговорить с Вами и Вашими коллегами об одной вещи, которая касается не только Армении, Азербайджана и народа Нагорного Карабаха, но также важна для всего региона», - заявил Армен Саркисян.

«Думаю, что страна-член НАТО – Турция должна прекратить быть частью этого конфликта и оставаться верной перемирию. Должна понимать, что должно быть найдено мирное решение. В этом случае, думаю, установится перемирие и после этого мы сможем возвратиться за стол переговоров при посредничестве Минской группы и, наконец, найдем мирное решение конфликта», - подчеркнул он.

Перед этим визитом президент Армении также заявил, что едет в Брюссель, чтобы получить от НАТО разъяснения относительно того, почему «огромное количество турецкого оружия, беспилотников и истребителей F-16 задействовано в процессе бомбардировок мирного армянского населения».

Однако после вчерашней встречи Столтенберг не стал говорить и об этом, а президент Армении также публично не сообщил, какие объяснения дал глава альянса в связи с этой озабоченностью армянской стороны.