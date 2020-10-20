На южном направлении азербайджанские ВС отброшены

Министерство обороны Карабаха сегодня опубликовало имена еще 43 армянских военнослужащих, погибших в ходе боев с Азербайджаном. Таким образом, с момента возобновившихся 27 сентября боевых действий армянская сторона сообщила о гибели 771 военнослужащего. Официальный Баку свои военные потери не раскрывает, утверждая, что это военная тайна.

По сообщению армянской стороны, на 24-й день возобновившихся боевых действий в зоне карабахского конфликта после тяжелых боев с раннего утра на южном направлении азербайджанские силы были отброшены.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, армянские силы проявили умелые и грамотные действия. Согласно официальным источникам, азербайджанские силы были отброшены на юге - и в районе Ишханадзора, и в районе Худаферинского водохранилища.

«Подразделения Армии обороны благодаря своим грамотным, умелым действиям предприняли соответствующие меры и отразили атаку противника. Противник начал отступать. Как я уже сообщала, по состоянию на последние часы боевые действия в основном шли рядом с Ходаферинским водохранилищем, и противник начал отступать. В данный момент боевые действия продолжаются, противник несет большие потери», - сказала Степанян.

На фоне сообщений об ожесточенных боях на юге премьер-министр Никол Пашинян сегодня на своей странице в Facebook написал, что звания Национального героя удостоены первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян и командующий 5-м армейским корпусом, генерал-майор Андраник Пилоян, которые в ходе сегодняшних сражений увенчали свои имена славой.

Азербайджан сегодня продолжил атаковать также на северном направлении, где применил авиацию и артиллерию, сообщил в полдень в беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь лидера Карабаха Ваграм Погосян.

«Отбиты все атаки противника, ему нанесены большие потери в живой силе и военной технике. Могу однозначно сказать, что там мы не отступили ни на сантиметр», - добавил Погосян.

Уже после этого заявления пресс-секретаря лидера Карабаха пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на северном направлении широкомасштабные боевые действия не ведутся. «На северном направлении происходят межпозиционние перестрелки. Широкомасштабных боев как таковых нет», - сказала она.

Стороны дважды достигли соглашения о прекращении огня по гуманитарным соображениям: первое соглашение было достигнуто 10 октября в Москве, а о втором было заявлено 17 октября. В обоих случаях режим прекращения огня не соблюдался, стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Армянская сторона не раз заявляла об открытой поддержке Турцией Азербайджана в этой войне. И сегодня премьер-министр Пашинян на своей странице в Facebook написал, что за время войны Армия обороны Нагорного Карабаха сбила около десятка турецких беспилотников Bayraktar, однако ни одно из поврежденных устройств не упало в районах, контролируемых Армией обороны.

«Однако, у нас наконец-то есть кусок Bayraktar, который показывает, что он был произведен в сентябре, а ультрасовременная камера была произведена в Канаде в июне. Почему это важно? Этот факт доказывает прямое участие Турции в террористической войне против Арцаха и ее подготовке. Страны, поставляющие в Турцию необходимые комплектующие для Bayraktar, исходя из этого факта, должны последовать примеру Канады и приостановить дальнейшие поставки», - написал премьер-министр Армении.

Армянская сторона также продолжает сигнализировать о том, что Азербайджан использует запрещенное оружие. Сегодня Служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха сообщила, что недалеко от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта была обнаружена выпущенная Азербайджаном кассетная ракета, содержащая более чем 260 разорвавшихся и неразорвавшихся осколочных бомб, которую, согласно положениям всех международных конвенций, запрещено применять против мирного населения. Согласно сообщению, территория, на которой была обнаружена ракета, имеет экономическое назначение, рядом нет никаких военных объектов.

Использование кассетных бомб в мире запрещено, их использование в жилых районах может увеличить число жертв и раненых.

Официальный Баку, в свою очередь, сегодня заявил, что Тертерский и Агдамский районы подверглись обстрелу с армянской стороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем очередном видеообращении сказал, что военные действия будут продолжаться до тех пор, пока Армения не выведет свои вооруженные силы из Нагорного Карабаха.