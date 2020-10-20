Пашинян: Армия обороны сбила около десятка турецких беспилотников Bayraktar

«Однако, у нас наконец-то есть кусок Bayraktar, который показывает, что он был произведен в сентябре, а ультрасовременная камера была произведена в Канаде в июне.

Почему это важно? Этот факт доказывает прямое участие Турции в террористической войне против Арцаха и ее подготовке.

Страны, поставляющие в Турцию необходимые комплектующие для Bayraktar, исходя из этого факта, должны последовать примеру Канады и приостановить дальнейшие поставки», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сегодня в Facebook сообщила, что «у сбитого 19 октября подразделением ПВО Армии обороны Карабаха турецкого боевого беспилотника Bayraktar TB2 была видеокамера модели L-3 WESCAM CMX-15D, которая произведена в Канаде в июне 2020 года компанией WESCAM». «Она была размещена на БПЛА в сентябре сего года. Общая длительность работы устройства составила 31 час», - добавила она.

Ранее Канада заморозила поставки Турции военного оборудования, которое, согласно сообщениям, использовалось против Нагорного Карабаха. В беседе с премьер-министром Канады президент Турции отметил, что «решение Канады приостановить поставку в Турцию некоторых видов вооружения противоречит духу союзнических отношений».