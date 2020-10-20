Алиев заявил, что военные действия продолжатся до тех пор, пока армянские войска не будут выведены из Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем сегодняшнем видеообращении сказал, что военные действия будут продолжаться до тех пор, пока Армения не выведет свои вооруженные силы из Нагорного Карабаха.

Он сказал, что пока еще не поздно, Армения должна объявить о выводе своих войск, после чего боевые действия могут прекратиться.

Дважды согласованное между Арменией и Азербайджаном гуманитарное прекращение огня не соблюдается, стороны обвиняют в этом друг друга.

Совет Безопасности ООН вчера по итогам обсуждения отметил важность контроля за режимом прекращения огня в Карабахе.