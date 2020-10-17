Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха приветствует усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Армении по прекращению огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта, направленные на снижение напряженности.

Нагорный Карабах подтверждает свою готовность «соблюдать условия гуманитарного перемирия на взаимной основе согласно Московскому заявлению от 10 октября и договоренностям от 17 октября 2020 года».

Заявление МИД Нагорного Карабаха распространили также международные агентства, в том числе Reuters.

Ранее МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени 18 октября.