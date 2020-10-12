Пашинян на закрытой встрече с депутатами обсудил ситуацию в Карабахе

«Ситуация очень сложная», - сказал депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, который вчера участвовал в закрытой встрече спикера парламента, глав фракций и постоянных комиссий с премьер-министром. На ней присутствовал также министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

По словам депутатов, обсуждалась сложившаяся в Карабахе ситуация, а также дальнейшие шаги.

«После визита в Арцах [Нагорный Карабах - ред.], думаю, у нас есть полная информация, а после встречи с премьер-министром, если что-то осталось открытым, нам об этом сообщили. Ситуация очень сложная, это война, и в данный момент на поле боя решается судьба нашего государства, судьба всех нас, и ситуация очень сложная», - сказал Марукян.

Содержательные подробности закрытой встречи с премьером участники встречи не раскрывают.

Председатель комиссии НС по региональной и евразийской интеграции, депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Микаэл Мелкумян сообщил, что Никол Пашинян пришел в Национальное собрание, встреча продлилась около двух часов. По его словам, не было задачи прийти к общему знаменателю, звучали вопросы по ситуации, давались ответы. Мелкумян сказал, что премьер-министр выразил свою позицию относительно путей решения.

На вопрос, приемлема ли она для ППА, Мелкумян ответил: «Здесь нет вопроса - приемлема или неприемлема. Есть обсуждение сложившейся ситуации, о которой все мы знаем, и путей выхода, того, что нам нужно сделать, чтобы сдержать это, вот и все. Нет вопроса - удовлетворяет или не удовлетворяет. То, что есть – есть, мы сегодня не ставили задачу о том, удовлетворяет или нет. Есть информация, есть ситуация, и обсуждение путей выхода из этой ситуации, их оперативность, их сроки и т. д.»

«Был открытый разговор», -сказал о вчерашней встрече председатель постоянной комиссии по региональной и евразийской интеграции, депутат правящей фракции «Мой шаг» Арман Егоян.

«Все задали все возможные волнующие их вопросы, которые по понятным причинам не могли быть заданы в формате пленарных заседаний, и премьер-министр ответил на все возможные вопросы. То есть, премьер-министр ответил на все вопросы, которые возникли у всех трех фракций», - сказал Егоян.

На вопрос Радио Азатутюн, можно ли сказать, что фракции знакомы с нынешней ситуацией, председатель постоянной комиссии по региональной и евразийской интеграции ответил: «Однозначно. То есть, то, что знал премьер-министр, то же самое по состоянию на вчерашний день знают также три фракции».

Президент Нагорного Карабаха вчера заявил, что если в ближайшие два дня Азербайджан не выполнит московское соглашение о прекращении огня, он обратится к Армении и другим странам с просьбой признать независимость Карабаха.

По словам оппозиционеров, на вчерашнем закрытом заседании обсуждался и вопрос признания Карабаха Арменией.

Марукян сказал, что на данный момент нет решения о внесении этого вопроса в повестку дня парламента, есть обсуждения о том, что это даст. «Если Республика Армения признает и останется одна, то это не является решением проблемы, это бессмысленно и вообще закроет нашу дверь перед Минской группой. Если мы добьемся того, чтобы какая-либо страна-член Минской группы признала [Карабах] вместе с нами, это действительно что-то изменит. США вряд ли, потому что там сейчас предвыборная суматоха, но в случае Франции и России это вероятно в результате работы», - сказал Марукян.

Член правящей фракции Арман Егоян также видит возможность международного признания Карабаха. «Любое признание, то есть, не обязательно как независимое государство. Признание в качестве единицы, субъекта международного права или статуса, граничащего с ним, да, я вижу. Вопреки утверждениям Азербайджана, территориального спора никогда не было. Теперь это тем более не территориальный спор, это борьба за существование людей. За прошедшие дни реакция ряда государств и международных организаций уже склоняется к этому содержанию», - сказал он.

Хотя вопрос не прозвучал, но член ППА Микаэл Мелкумян на брифинге с журналистами счел необходимым подчеркнуть, что они подтверждают свой подход о том, что в отношении лидера ППА Гагика Царукяна осуществляется политическое преследование.

Лидер ППА находится под двухмесячным арестом по обвинению в организации подкупа избирателей на выборах в Национальное собрание 2017 года.

«Он должен быть на свободе, чтобы посредством своих связей иметь возможность внести свой вклад в этот процесс», - сказал Мелкумян.

Арман Егоян счел нецелесообразным выдвижение предварительных условий для того, чтобы оказать помощь в деле обороны Армении. «Я не думаю, что можно ставить предварительные условия в обмен на какую-то теоретическую помощь. У г-на Царукяна есть много инструментов в мире для того, чтобы, где бы он ни находился, оказать содействие в деле обороны Армении, внести свой вклад в защиту границ Армении и Арцаха. Я не думаю, что для этого есть какие-то препятствия», - сказал депутат фракции «Мой шаг».