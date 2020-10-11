Карабах может обратиться к властям Армении с просьбой о признании независимости – Араик Арутюнян

«Если мы не почувствуем готовности Азербайджана решить вопрос мирным путем в ближайшие 1-2 дня, я обращусь прежде всего к властям Армении, а также к международным организациям и всем странам мира с просьбой признать независимость Арцаха [Карабаха – ред.]», - заявил на сегодняшней пресс-конференции лидер Карабаха Араик Арутюнян.

По его словам, из этого станет ясно, кто из стран «уважает права человека и международное право, а кто поддерживает терроризм». «Да, государства, поддерживающие Азербайджан, поддерживают международный терроризм», - заявил Араик Арутюнян.

Он отметил, что в Степанакерте ожидают «предметной реакции» международного сообщества на сформированную коалицию «Азербайджан-Турция-террористы».

«Арцах осуществляет свое право на самооборону, и в рамках этого права мы будем реализовывать его также при непосредственном участии армян Республики Армения. Арцах не будет частью Азербайджана. Право народа Арцаха жить на своей земле признано международно», - подчеркнул Араик Арутюнян.

В то же время он сообщил, что утром в Карабахе было относительно спокойно: хотя на линии фронта все еще были перестрелки, населенные пункты не обстреливались. «Вчера же мы все засвидетельствовали, что прекращения огня не было», - добавил он.