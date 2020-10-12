ЕС приветствует соглашение о прекращении огня

ЕС приветствует достигнутое 10 октября соглашение о гуманитарном прекращении огня между Арменией и Азербайджаном

ЕС призывает стороны неукоснительно соблюдать это соглашение и призывает всех стороны, включая внешние, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшим жертвам.

«В этой связи мы с крайней озабоченностью отмечаем сообщения о продолжении военной деятельности, в том числе против гражданских объектов, а также о жертвах среди гражданского населения, и настоятельно призываем стороны обеспечить полное соблюдение соглашения на местах», - говорится в заявлении.

ЕС призывает стороны без промедления вернуться к содержательным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ без предварительных условий и на основе согласованных принципов.

«ЕС продолжает поддерживать работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску политического решения конфликта путем переговоров и прилагать усилия по достижению прочного мира в регионе», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Европейской службы внешних действий.

Соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября, после 13 дней боевых действий, было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в днем 9 октября и продолжились около 11 часов, до поздней ночи. Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.