В Москве началась встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что консультации пройдут в трехстороннем формате с участием главы МИД России и начнутся в 15:00 мск (в 16:00 по ереванскому времени).

О том, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сегодня отправится в Москву, Радио Азатутюн ранее сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Вчера вечером к воюющим сторонам со специальным призывом обратился президент России Владимир Путин. Около полуночи на официальном сайте Кремля был опубликован призыв президента РФ объявить в зоне нагорно-карабахского конфликта прекращение огня в гуманитарных целях - для обмена пленными и выноса тел погибших. Официальная Москва не употребляет термин переговоры, называя их консультациями.

Администрация президента Франции, страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, выразила надежду, что стороны нагорно-карабахского конфликта смогут договориться о прекращении огня уже сегодня вечером или завтра. Об этом написало агентство France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным источника агентства, президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг вечером и в пятницу утром провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вместе с тем источник France Press сообщил, что сейчас ведутся работы по возобновлению уже в ближайшие дни переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вчера в Женеве уже встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Встреча прошла, как написали российские журналисты, в обстановке полной секретности.

Дается ли этими консультациями старт инициированному Москвой процессу трехсторонних переговоров, неизвестно, однако ясно, что Москва значительно активизировалась. Два дня назад президент России впервые заговорил о карабахской войне, назвав ее «трагедией».