Омбудсмен Карабаха получил информацию об убийстве двух жителей Гадрута азербайджанскими диверсантами

Сегодня офис омбудсмена Нагорного Карабаха получил точную информацию о том, что утром во время проникновения азербайджанской диверсионной группы в город Гадрут члены этой группы убили двух жителей Гадрута – женщину и ее сына-инвалида, которые находились у себя в доме.

«Сейчас ведутся работы для выяснения обстоятельств, завтра мы представим более подробные данные», - говорится в сообщении омбудсмена Карабаха Артака Бегларяна.



Омбудсмен жестко осудил зверские преступления азербайджанских военных в отношении населения Карабаха и потребовал от международного сообщества адекватной реакции на убийство мирных жителей Гадрута.



Напомним, что ранее сегодня армянская сторона сообщила о попытке диверсионно-разведывательного проникновения в направлении Гадрута еще до прекращения огня. Спустя несколько часов лидер Карабаха Араик Арутюнян заявил, что ситуация в Гадруте полностью находится под контролем Армии обороны Карабаха.

Соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября, после 13 дней боевых действий, было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в пятницу днем и продолжились около 11 часов, до поздней ночи.

Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.