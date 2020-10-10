Лидер Карабаха сообщает, что ситуация в Гадруте находится полностью под контролем Армии обороны

«Я недавно вернулся из города Гадрут. Как вам известно, противник, игнорируя гуманитарную договоренность о прекращении огня, предпринял диверсионную атаку в направлении областного центра. Ситуация на данный момент находится полностью под контролем Армии обороны», - написал Арутюнян.

Лидер Карабаха отметил, что о существующих договоренностях и об их нарушении он расскажет на пресс-конференции, которая состоится завтра в 10 часов утра.

Отметим, что пресс-конференция Араика Арутюняна сегодня уже дважды откладывалась.

Ранее сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что вооруженные силы Азербайджана держат под обстрелом город Гадрут.

Минобороны Азербайджана сегодня заявило о том, что армянская сторона ведет огонь в направлении Тертерского и Агдамского районов, что пресс-секретарь военного ведомства Армении назвала очередной фальсификацией.