Степанакерт снова подвергается ракетному обстрелу - Ваграм Погосян

После достижения соглашения о прекращении огня Степанакерт снова подвергается ракетному обстрелу, сообщает пресс-секретарь лидера Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

Соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября, после 13 дней боевых действий, было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в пятницу днем и продолжились около 11 часов, до поздней ночи.

Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.

Напомним, что ранее сегодня армянская сторона сообщила о попытке диверсионно-разведывательного проникновения в направлении Гадрута еще до прекращения огня. Спустя несколько часов лидер Карабаха Араик Арутюнян заявил, что ситуация в Гадруте полностью находится под контролем Армии обороны Карабаха.

Соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября, после 13 дней боевых действий, было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в пятницу днем и продолжились около 11 часов, до поздней ночи.

Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.