МИД Армении осуждает попытки Азербайджана сорвать соглашение о прекращении огня

Министерство иностранных дел Армении решительно осуждает шаги Баку, направленные на срыв достигнутого соглашения о прекращении огня, и предупреждает, что «всю ответственность за последствия сложившейся ситуации несет руководство Азербайджана, действующее при покровительстве Турции».

МИД заявляет, что после договоренности министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, Азербайджан, нарушив взятое им обязательство, продолжил боевые действия на разных участках фронта. Были нанесены удары по населенным пунктам Сюникской области Армении, в результате чего погиб один человек.

«Провокационные действия азербайджанской армии сопровождаются политическими заявлениями, что не может истолковываться иначе, кроме как торпедирование Азербайджаном соглашения о прекращении огня.

С целью скрыть, а, возможно, и оправдать свои действия, азербайджанская сторона приступила к распространению дезинформации, озвучивая ложные обвинения о том, что ВС Армении держат под огнем населенные пункты и линию фронта», - говорится в сообщении МИД Армении.

Соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября, после 13 дней боевых действий, было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в пятницу днем и продолжились около 11 часов, до поздней ночи.

Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.