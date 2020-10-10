Германия приветствует соглашение о прекращении огня

Официальный Берлин приветствует достигнутое в Москве соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях в зоне карабахского конфликта.

«Федеральное правительство призывает стороны конфликта к соблюдению режима прекращения огня и любой ценой избегать новых жертв», - говорится в заявлении МИД Германии.

Соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в пятницу днем и продолжились около 11 часов, до поздней ночи.

Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.