Необходимо закрепить прекращение огня, и только потом говорить о мирном процессе – глава МИД Армении

«Переговоры были крайне сложными и продлились примерно 10 часов, даже 12. Посредством Красного Креста будет необходимо осуществить некоторые действия, чтобы решить вопросы основополагающего характера. Другой важнейший вопрос, который исходит из нашей договоренности, это закрепление прекращения огня, закрепление механизмов, которые обеспечивают прекращение огня, закрепляют исключение возобновления этих действий», - представил глава МИД Армении.

Мнацаканян отметил, что здесь важнейшую функцию должны осуществить Россия и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Обращаясь к согласованному тексту, глава МИД сказал: «Это шаги, которые предполагают стабилизацию ситуации, восстановление стабильности в регионе, восстановление и укрепление системы безопасности наших соотечественников в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.] и продолжение мирного процесса, что было для нас первоочередной целью».

Зограб Мнацаканян подчеркнул, что важнейшая задача состоит в том, чтобы суметь достичь такой ситуации, чтобы «мы могли положить конец этой агрессии». «Действия Азербайджана открыто и сильно поддерживались Турцией, с привлечением международных террористических группировок. Фактически, наши соотечественники в Нагорном Карабахе воевали в весьма специфических условиях, когда, помимо Азербайджана, было привлечение таких сил», - отметил он.

Глава МИД Армении отметил, что ситуация в регионе остается довольно хрупкой, и необходимо добиться прекращения огня.

«И для региона, и в первую очередь для Нагорного Карабаха это сдало довольно серьезным вызовом, и говорить о каком-то прогрессе, не положив этому конец, конечно, было бы невозможно. В ходе довольно продолжительных переговоров нам удалось зафиксировать, что необходимо прекратить огонь, прекратить это варварство, эту войну, закрепить паузу, и только потом говорить о мирном процессе, а также подтвердить, что сопредседательство Минской группы остается тем единственным форматом, который является международно признанной площадкой для переговоров и мирного процесса, и никакая иная сила, в частности Турция, в этом смысле не может играть какой-либо роли», - отметил Зограб Мнацаканян.

Напомним, после продлившихся более 10 часов вчера в Москве переговоров между министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова стороны согласились с 12:00 10 октября установить прекращение огня в Карабахе и прекратить продлившуюся уже 13 дней войну, которая стала самой кровавой и масштабной с 1994 года.