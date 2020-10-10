В данный момент наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении - Армия обороны Карабаха

После объявления о прекращении огня по гуманитарным соображениям, достигнутого по итогам встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ситуация в зоне карабахско-азербайджанского конфликта была относительно стабильно напряженной.

Как сообщает Армия обороны Карабаха, на некоторых участках продолжались перестрелки, ракетно-артиллерийские дуэли.

«В данный момент на линии фронта с различной интенсивностью продолжаются боевые действия. Наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении. Противник широко использует ударные летательные аппараты.

Подразделения Армии обороны успешно отражают наступательные действия противника и наносят болезненные удары», - говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-секрктарь Минобороны Армении сообщила, что «вооруженные силы Азербайджана перешли сейчас в воздушное наступление, широко используя БПЛА в большом количестве».

«Противник всячески пытается добиться преимущества перед гуманитарным прекращением огня, однако - тщетно», - отметила в Facebook Шушан Степанян.