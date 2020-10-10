После заявления о прекращении огня в южном направлении усилилось использование БПЛА со стороны ВС Азербайджана – пресс-секретарь МО РА

После заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджанской Республики в южном направлении усилилось использование БПЛА со стороны ВС Азербайджана, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Она отметила, что «подразделения Армии обороны Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] пресекают все атаки противника, нанося большие потери в живой силе и количестве БПЛА».

«Противник коварно пытается изменить ситуацию до 12:00, 10 октября: объявленного в гуманитарных целях времени прекращения огня.

Подразделения Армии обороны Арцаха готовы пресечь наступательные намерения противника», - подчеркнула пресс-секретарь МО РА.

Шушан Степанян также добавила, что ВС Азербайджана применили ударный БПЛА в направлении сельской общины Ерицванк, а также поселка Арцваник Капанского региона Сюникской области Армении. Пострадавших нет.

Напомним, после продлившихся в Москве более 10 часов переговоров между министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова стороны согласились с 12:00 10 октября установить прекращение огня в Карабахе и прекратить длившуюся 13 дней войну, которая стала самой кровавой и масштабной с 1994 года.