Главы МИД стран ЕС в понедельник проведут обсуждение по нагорно-карабахской проблеме

Министры иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза в понедельник в Брюсселе проведут обсуждение по нагорно-карабахской проблеме.

«Мы следим за переговорами между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, которые намечены на сегодня в Москве. Мы дождемся их результатов и соответственно решим, как Евросоюз может способствовать урегулированию проблемы», - сказал ТАСС высокопоставленный чиновник ЕС.

Накануне встречи министр иностранных дел одной из ведущих стран ЕС - Германии, Хайко Маас заявил в Бундестаге: «В данный момент мы ждем, что Азербайджан, как и Армения, заявит о принципиальном согласии на прекращение огня. Если эта сторона не готова к этому, я думаю, что со стороны Евросоюза давление должно быть усилено».

На днях этот вопрос обсуждался также в Европарламенте, где подавляющее большинство депутатов призвали ввести санкций против президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также против президента Турции Реджепа Эрдогана.