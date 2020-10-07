В Европарламенте прозвучали призывы наказать Алиева и оказать давление на Турцию

Примерно таким был главный призыв и посыл в ходе продлившихся сегодня почти два с половиной часа дискуссий в Европарламенте, направленный пришедшему в парламент главе дипломатического ведомства ЕС Жозепу Боррелю.

«Создается впечатление, что главным провокатором многих, если не большинства наших внешнеполитических вызовов является Турция», - заявил хорватский депутат Тонино Пицула, подчеркнув, что последние события являются еще одним четким доказательством того, что Анкара «попирает европейские принципы и нормы международного права».

«Это не отдельный случай, нам пора применить санкции, - в свою очередь заявил французский депутат Жером Ривьен. - Желание Анкары восстановить Османскую империю очевидно. Эдоган нещадно продолжает свою завоевательную политику. Мы должны применить санкции в отношении его администрации. Мы не должны ограничиваться лишь заявлениями, мы должны действовать».

Избранный от Греции Иоаннис Лагос пошел еще дальше, указав на то, что, по его мнению, может сделать европейская семья, чтобы остановить резню армян и установить стабильность в регионе. «То, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе, является продолжением Геноцида армян со стороны турок. Это вопрос всем: до каких пор Евросоюз будет терпеть это неприемлемое поведение Турции?» - заявил он.

«Ситуация очень и очень серьезная», - заявил другой депутат, Фабио Массимо Кастальдо, процитировав последний доклад Amnesty International, согласно которому Азербайджан применяет запрещенное оружие против мирных жителей Степанакерта.

«Это грубейшее нарушение международных норм и прав человека», - сказал депутат от Италии, добавив, что Евросоюз не должен бояться вмешиваться в этот вопрос для защиты мирного населения.

Избранный от Швеции депутат Чарли Веймерс задал прямой вопрос: почему Европейский союз ставит знак равенства между агрессором и народом, защищающим свое право на жизнь?

«Должны ли мы относиться к обоим одинаково? Нет, это агрессия со стороны азербайджанского диктатора Алиева при поддержке джихадистских союзников президента Турции Эрдогана с целью вернуть совершенную Сталиным несправедливость и оторвать Нагорный Карабах от Армении», - заявил он.

Избранная от Испании Клара Понсиати Обиолс отметила, что правительство ЕС, помимо санкций и призывов к прекращению огня, также должно призвать государства-члены прекратить поставки оружия и боеприпасов Турции, пока они применяются против Карабаха. Причем депутат в этом вопросе в первую очередь раскритиковала собственное правительство, заявив, что Испания является одной из ведущих стран-поставщиков оружия Турции в составе Евросоюза.

Чтобы выразить поддержку народу Карабаха и Армении, некоторые европейские депутаты пришли на обсуждение с флагом Армении. А некоторые с трибуны парламента заявили, что признают независимость Нагорного Карабаха и уверены, что этот вопрос не будет урегулирован без уважения права народов на самоопределение.

Избранный от Каталонии и борющийся за независимость Джорди Соле отметил, что карабахцы давно сделали свой выбор демократическим путем.

То же самое заявил и немецкий депутат Мартин Шонеборн, который, кстати, является членом группы сотрудничества ЕС-Азербайджан. «Я признаю Республику Арцах [Нагорный Карабах - ред.] и надеюсь, что моему примеру последуют и другие», - заявил он.

В ходе продлившегося несколько часов обсуждения депутаты также обратились к сторонам, отметив, что от этого противостояния проигрывают все. «Побеждают только военные эксперты, которые внимательно следят за боями, где сейчас впервые применяется самое современное оружие», - заявила французский евродепутат Силия Бранет.

«Насилие - это не признак силы, компромиссы и мир требуют большей политической воли», - отметил эстонский депутат Урмас Паэт.

Всего выступили 65 депутатов, только двое из которых выразили поддержку Азербайджану.

Единство Европарламента в этом вопросе отметил даже министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель. «Ваш посыл ясен, он был высказан 65 раз разными голосами. В следующий понедельник я передам это послание министрам иностранных дел государств-членов во время встречи в Люксембурге, где мы вновь обратимся к сложившейся ситуации. И мы посмотрим, что можем сделать. Однако Европейский совет может сделать только то, на что у него есть мандат. Европейский союз может поддержать усилия Минской группы по оказанию давления на Турцию, чтобы она прекратила вмешательство. Но если под принятием мер вы понимаете военное вмешательство, это полностью исключено», - заявил он.