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Карабах

Комиссар ООН по правам человека призывает стороны карабахского конфликта следовать гуманитарному праву

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет (архив)

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывает стороны карабахского конфликта соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, чтобы обеспечивать защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

«Я напоминаю всем сторонам конфликта о необходимости соблюдать взятые на себя обязательства», - заявила Мишель Бачелет, подчеркнув, что необходимо воздерживаться от использования видов вооружения, наносящих большой ущерб.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International подтвердила утверждения армянской стороны о том, что Степанакерт подвергся бомбардировке кассетными бомбами, использование которых запрещено международным правом.

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