Комиссар ООН по правам человека призывает стороны карабахского конфликта следовать гуманитарному праву

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывает стороны карабахского конфликта соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, чтобы обеспечивать защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

«Я напоминаю всем сторонам конфликта о необходимости соблюдать взятые на себя обязательства», - заявила Мишель Бачелет, подчеркнув, что необходимо воздерживаться от использования видов вооружения, наносящих большой ущерб.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International подтвердила утверждения армянской стороны о том, что Степанакерт подвергся бомбардировке кассетными бомбами, использование которых запрещено международным правом.