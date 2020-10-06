По данным Amnesty International, Степанакерт подвергся бомбардировке кассетными бомбами израильского производства

Авторитетная международная правозащитная организация Amnesty International заявляет, что эксперты организации в Степанакерте смогли идентифицировать и подтвердить, что столица Нагорного Карабаха подверглась бомбардировке кассетными бомбами израильского производства. Международным правом эти бомбы запрещены.

Армянская сторона уже на протяжении нескольких дней утверждает, что Азербайджан использует оружие, запрещенное более чем 100 странами мира. Более того, это оружие используется против мирного населения. Правозащитная организация заявляет, что любое использование кассетных бомб запрещено, и их использование в жилых районах может увеличить число жертв и раненых.

Защитник прав человека (омбудсмен) Карабаха Артак Бегларян вчера вечером заявил, что подавляющее большинство жертв были убиты в результате преднамеренного таргетирования. «Поскольку с помощью беспилотника, можно сказать, практически невероятно промахнуться, и, например, в городе Гадрут беспилотник ударил именно в жилой дом. Мы можем привести несколько примеров ракетных ударов по Степанакерту в последние дни, которые, как было зафиксировано, были произведены с использованием высокоточных ракетных систем, что говорит о том, что они, поскольку они ударили по жилым зданиям, хотели нанести удар именно по этим зданиям», - отметил Бегларян.

По состоянию на 4 октября в Карабахе погибли 19 мирных жителей, еще 80 – были ранены. Большинство из них получили ранения во дворах собственных домов и в общественных местах.

Вследствие возобновившихся 27 сентября боевых действий пострадали также город Варденис и близлежащие населенные пункты в Армении. В результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами в направлении Вардениса погибли двое мирных жителей.

Amnesty International также подчеркивает, что Азербайджан сообщил об обстреле своего второго по величине города - Гянджи, а также других населенных пунктов, и хотя эксперты правозащитной организации подтвердили, что 300-миллиметровые ракетные системы «Смерч» действительно использовались армянскими войсками, представленные Азербайджаном фото- и видео-доказательства пока не позволяют сделать вывод о специальном таргетировании, а также о том, были ли в ракетных боеголовках кассетные боеприпасы.

Исполняющий обязанности главы организации по Западной Европе и Центральной Азии Денис Кривош, сказал: «В выходные дни де-факто власти Нагорного Карабаха опубликовали кадры применения кассетного оружия в Степанакерте, а также сообщили о жертвах среди гражданского населения в Степанакерте и Шуши после обстрелов. И поскольку военные действия продолжают обостряться, мирное население должно быть защищено и не должно подвергаться преднамеренным нападениям или неразумной опасности».