В Париже заявляют о скором прекращении огня в Карабахе

«Накануне вечером президент Франции провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Армении, сегодня утром – с президентом Азербайджана. Стороны идут на прекращение огня», - информагентству France-Presse заявили в президентском дворце.

«Прекращение огня может быть установлено сегодня вечером или завтра, хотя ситуация на земле остается нестабильной», - заявил пресс-секретарь Эммануэля Макрона.

Накануне президент России Владимир Путин призвал стороны «прекратить огонь по гуманитарным соображениям, чтобы обменяться пленными и вынести тела погибших».

По инициативе Кремля министры иностранных дел Армении и Азербайджана сегодня должны встретиться в Москве в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это их первая встреча с начала боевых действий, которые начались 27 сентября.