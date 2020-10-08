Омбудсмен Армении завтра обратится в международные организации

Защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян, касаясь сегодняшних ракетных ударов по собору Сурб Аменипркич Газанчецоц (собор Св. Христа Всеспасителя) в Шуши, заявляет о преступном намерении Азербайджана уничтожить с помощью ракетных ударов армянское культурное наследие, имеющее исключительное историческое значение, и убить мирных жителей, а также иностранных журналистов, выполняющих свою профессиональную работу.

Завтра омбудсмен отправит в международные организации и посольства сообщение, подтверждающее этот вывод доказательствами и необходимым анализом, в соответствии со всеми требуемыми форматами и процедурами.

«Еще раз решительно обращаю внимание международного сообщества на эти крайне опасные явления, продолжающуюся гуманитарную катастрофу с целью принятия конкретных мер для их немедленного прекращения», - сказал омбудсмен Армении.

Отметим, что Минобороны Азербайджана сегодня опровергло свою причастность к ракетным ударам по церкви.