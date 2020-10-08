Международное сообщество должно признать независимость Карабаха - Пашинян

В интервью Euronews Пашинян заявил о вовлечении в военные действия в Карабахе на стороне Азербайджана завербованных Турцией террористов. Он отметил, что Азербайджан видит лишь одно решение карабахского конфликта - Карабах без армян. Премьер заявил также об угрозе геноцида.

«Существование армян Нагорного Карабаха прямо сейчас находится под угрозой, так как все населенные пункты Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], в том числе столица Степанакерт, постоянно обстреливаются ракетами. Считаю, что международное сообщество должно сделать решительный шаг и признать независимость Нагорного Карабаха», - сказал он.

Армянская сторона готова прекратить огонь, сообщил премьер, в то же время подчеркнув: «Это не значит, что мы остановимся, а они придут и подвергнут геноциду наш народ. Мы ни на кого не нападали. Наши действия и действия Карабаха – это исключительно самооборона. Мы не собирались и не собираемся убивать кого-либо. У нас всего одна цель – защита армянского народа от нового геноцида, самозащита».

Он обвинил Азербайджан в развязывании войны против Карабаха, а Турцию – в участии в этой войне, подчеркнув, что у армянской стороны в вопросе Нагорного Карабаха нет военных проблем, есть только политическая проблема, которую следует решить.

«Армения и Карабах не могли начать эту войну по той простой причине, что у нас не было военных проблем, которые требовали решения. Проблема, которую мы должны решить, носит политический характер. Это Азербайджан, который в течение всех последних лет постоянно угрожал решить проблему военным путем», - сказал Пашинян, подчеркнув, что для армянской стороны мир всегда был главной и высшей целью.

«Здесь нет никаких секретов. Давайте публично проанализируем заявления Азербайджана и Турции, проанализируем, почему террористы были доставлены в Азербайджан - на линию соприкосновения? С какой еще целью можно вербовать или переправлять террористов в другую страну, если не планируется военная агрессия?» Почему Азербайджан согласился на перемещение террористов на свою территорию?» - сказал премьер-министр Армении.

В эфире Euronews президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь обвинил армянскую сторону в нападении и провале переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Алиев вновь заявил, что переговоры с предыдущими властями Армении были конструктивными, а переговоры с Николом Пашиняном, пришедшим к власти в 2018 году, назвал «бессмысленными», поскольку, по словам президента Азербайджана, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял на встречах с ним, что армянская сторона не собирается возвращать территории.

«Мы не несем ответственности за это насилие. Как я сказал, мы подверглись физическому нападению со стороны армянской армии, которая находится на оккупированных территориях Азербайджана. Кроме того, нынешний армянский режим сделал все, чтобы провалить переговорный процесс», - заявил азербайджанский лидер.

В ходе интервью Ильхам Алиев представил предусловие азербайджанской стороны для возвращения за стол переговоров: «Правительство Армении должно изменить свой подход, должно отказаться от максималистской позиции, должно прекратить говорить, что Карабах – это Армения, потому что это не так и это уничтожает переговорный процесс. И в этом случае, конечно, мы вернемся за стол переговоров».

Нагорный Карабах не может и не будет никогда в составе Азербайджана, заявил премьер-министр Армении в интервью российскому РБК, касаясь ракетных обстрелов столицы Карабаха - Степанакерта.

«Давайте попробуем понять ход мыслей Ильхама Алиева. Он думает, что будет бомбить Степанакерт, и после этого карабахцы станут жить в составе Азербайджана? Этот подход еще раз подчеркивает, что Нагорный Карабах не может и не будет никогда в составе Азербайджана. Это уже исключено. На 100 процентов. И это доказывается действиями Азербайджана», - сказал Пашинян.

Касаясь звучащих со стороны Азербайджана утверждений о том, что якобы на военном фронте азербайджанская сторона добилась успехов, в частности, захватив несколько сел на линии соприкосновения, армянский премьер заявил, что, по имеющимся у него сведениям, «в данный момент закладывается реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии».

«Я так говорю, потому что у военачальников карабахских, армянских был план: отойти на направлении Джебраила и заманить туда большие силы азербайджанской армии. Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами, и сегодня с утра по ним направлен сокрушительный удар, и операция идет чрезвычайно успешно», - сказал Никол Пашинян.