Карабах не может и не будет никогда в составе Азербайджана – Пашинян

Нагорный Карабах не может и не будет никогда в составе Азербайджана, в интервью РБК заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что об этом свидетельствуют ракетные обстрелы столицы Карабаха Степанакерта и других городов со стороны Азербайджана.

«Степанакерт практически круглосуточно находится под ракетными обстрелами, и там, конечно же, страдают мирные жители. И это выходит за все рамки. Вы понимаете, если Азербайджан твердит, что Нагорный Карабах является его частью, и они реально думают, что карабахцы и азербайджанцы могут жить друг с другом, то получается, что они разрушают свои же города. Давайте попробуем понять ход мыслей [президента Азербайджана] Ильхама Алиева. Он думает, что будет бомбить Степанакерт, и после этого карабахцы станут жить в составе Азербайджана? Этот подход еще раз подчеркивает, что Нагорный Карабах не может и не будет никогда в составе Азербайджана. Это уже исключено. 100%. И это доказывается действиями Азербайджана», - сказал Пашинян.

Армянский премьер также заявил, что, по его информации, в данный момент закладывается реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии.



