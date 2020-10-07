Пашинян объявил о «ключевом моменте» войны в Карабахе - РБК

«Если учесть ту информацию, которая приходит сегодня с раннего утра, мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала - они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», - сообщил армянский премьер.

План военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики, по его словам, состоял в том, чтобы отойти на линии Джебраила (город южнее столицы Карабаха - Степанакерта) и заманить туда большие силы азербайджанской армии.

«Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами, и сегодня с утра по ним направлен сокрушительный удар, и операция идет чрезвычайно успешно», - рассказал премьер.

«Думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается фундамент, реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии», - добавил Пашинян.

Большая часть азербайджанской техники была уничтожена и брошена азербайджанской стороной, сказал он.

В среду утром представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщала, что азербайджанские подразделения попытались продвинуться и укрепиться на юго-восточном направлении, не доезжая до Джебраила, но в результате ракетно-артиллерийского огня армянской стороны были уничтожены. «Оставив на поле боя 60 трупов, 22 уничтоженные единицы техники, несколько десятков единиц техники в рабочем состоянии, остатки трех сверхоснащенных бригад противника бежали в панике. Видеозапись есть», - сообщила Степанян. По ее словам, на южном направлении карабахская армия уничтожила крупную базу ГСМ ВС Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана в среду сообщения армянской стороны о потерях на Джебраильском направлении опровергло. «Официально заявляем, что информация, распространенная армянской стороной, является необоснованной и ложной. Наша армия успешно продолжает контрнаступление на Джебраильском направлении и имеет превосходство над противником», - заявило Минобороны утром 7 октября.