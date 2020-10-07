Всю ночь Степанакерт бомбили

Всю минувшую ночь ВС Азербайджана бомбили столицу Нагорного Карабаха Степанакерт.

Периодически были слышны звуки воздушные тревоги, за которыми следовали удары. Из какого именно оружия были нанесены удары, пока сказать невозможно, так как официальной информации об этом пока нет. Звуки были довольно громкими. Об ущербе говорить пока рано.

Отметим, что обычно ночи в столице Карабаха проходили относительно спокойно, азербайджанская сторона возобновляла военные действия на рассвете.

Вчера первая половина дня была относительно спокойной, артиллерийские обстрелы и ракетные удары возобновились во второй половине дня. Вчера было повреждено одно из зданий в непосредственной близости от Красного Креста Карабаха.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян накануне отметил, что, по их информации, Азербайджан намерен нанести удар по больнице, один из ударов был нанесен как раз по территории больницы.

Поздно вечером представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Степанакерт и Шуши подвергаются ракетным обстрелам.

Ночью советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в Twitter, что «Армения выпустила кассетную ракету в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси- Джейхан», которая якобы упала в окрестностях Евлахского района, в 10 метрах от трубопровода, нефтепровод не пострадал.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала это заявление азербайджанской стороны «наглой ложью».

Напомним, что по состоянию на 4 октября в Карабахе погибло 19 мирных жителей, еще 80 получили ранения. Азербайджанская сторона также заявила, что с 27 сентября в результате обстрела с армянской стороны погибли 27 мирных жителей, 141 - ранен.