Медучреждения Карабаха будут работать бесперебойно, если не помешают бомбежки

В то же время Торосян выразил обеспокоенность в связи тем, что все мобилизованное медицинское сообщество Карабаха, а также приехавшие к ним на помощь коллеги иногда бывают лишены возможности оказывать помощь нуждающимся, поскольку Степанакерт и другие города Карабаха находятся под воздушной тревогой и бомбардировками.

«Даже машины «скорой помощи» не могут приходить на помощь нуждающимся. По последним сведениям, утром бомбардировки снова возобновились, на территории Степанакерта были даны сигналы воздушной тревоги. Здесь очень важна бесперебойная работа служб для гражданского населения, что становится почти невозможным в результате подобных бомбардировок, - сказал министр, не исключив, что удары будут нанесены и по больницам: - Проанализировав действия противника, когда не делается различий в назначении объектов, особенно в гуманитарном назначении, думаю, что они не воздержатся, возможно, от нанесения ударов и по больницам, но у нас есть запасные планы для организации служб всех находящихся в Арцахе больниц».

По официальным данным, по состоянию на 5 октября в Нагорном Карабахе уже погибли 19 мирных жителей, ранены 80, повреждены 2700 единиц недвижимости и инфраструктуры. В результате обстрела вооруженными силами Азербайджана территории Армении в направлении Вардениса погибли 2 гражданских лиц.