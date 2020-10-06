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Карабах

Кремль вновь призывает стороны карабахского конфликта прекратить огонь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (архив)

Кремль вновь призывает стороны карабахского конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Мы по-прежнему выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с происходящим и мы считаем, что стороны обязаны прекратить огонь и сесть за стол переговоров», - сказал Песков.

Он напомнил, что о совместном заявлении президентов РФ, США и Франции Владимира Путина, Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, заявлении министров иностранных дел трех стран, упомянул «очень активный график телефонной дипломатии и на высшем, и на высоком уровне».

«Именно на этом сейчас сконцентрированы усилия России по тому, чтобы помочь воюющим сторонам прекратить огонь и начать политико-дипломатический процесс урегулирования», - сказал пресс-секретарь Путина, добавив, что «более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить».

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