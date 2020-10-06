Министр обороны Азербайджана приказал продолжить «контрнаступление» в зоне карабахского конфликта.

Согласно официальному заявлению, Закир Гасанов также пригрозил, что если армянские военные задействуют системы «Искандер», Азербайджан предпримет «адекватные ответные шаги».

Это заявление Азербайджана о продолжении военных действий прозвучало всего через несколько часов после совместного заявления министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции.

Министры иностранных дел трех стран - Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан и Майк Помпео вчера настоятельно призвали стороны прекратить начавшуюся 10 дней назад беспрецедентную и опасную эскалацию насилия и немедленно вернуться к мирным переговорам.

Официальный Ереван подтвердил необходимость немедленного прекращения огня, отметив, что любая попытка военного решения конфликта будет решительно пресечена.