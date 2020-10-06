«Армения придает важность заявлению глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором недвусмысленно осуждается таргетирование беспрецедентно большого числа гражданского населения и инфраструктур в зоне нагорно-карабахского конфликта, как неприемлемая угроза для региональной стабильности», - сегодня заявили в МИД Армении.
«Армения подтверждает необходимость немедленного прекращения огня, относительно которого МИД РА уже выступил с заявлением 2 октября 2020 года.
Еще раз подчеркиваем, что мирное урегулирование конфликта и мирный процесс не имеют альтернативы, и любая попытка его военного решения будет решительно пресечена», - говорится в заявлении.
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