«Армения придает важность заявлению глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором недвусмысленно осуждается таргетирование беспрецедентно большого числа гражданского населения и инфраструктур в зоне нагорно-карабахского конфликта, как неприемлемая угроза для региональной стабильности», - сегодня заявили в МИД Армении.

«Армения подтверждает необходимость немедленного прекращения огня, относительно которого МИД РА уже выступил с заявлением 2 октября 2020 года.

Еще раз подчеркиваем, что мирное урегулирование конфликта и мирный процесс не имеют альтернативы, и любая попытка его военного решения будет решительно пресечена», - говорится в заявлении.