У армянской стороны есть определенные позиционные успехи – пресс-секретарь лидера Карабаха

В своей записи в Facebook он отметил, что ситуация в Карабахе остается стабильно-напряженной. Армия обороны на всех направлениях наносит новые потери азербайджанским военным соединениям, сообщил пресс-секретарь лидера Карабаха.

Ранее Министерство обороны сообщило, что ночь на линии соприкосновения прошла относительно спокойно.



Сегодня Армия обороны Карабаха опубликовала имена еще 21 погибшего военнослужащего. На данный момент армянская сторона сообщила о 240 погибших. Азербайджанская сторона о своих военных потерях не сообщает.

Пресс-секретарь Министерства обороны Шушан Степанян написала в Facebook, что «азербайджанская сторона продолжает распространять лживые сообщения о том, что армянские вооруженные силы якобы обстреливают населенные пункты Азербайджана». В оборонном ведомстве вновь опровергли эту информацию. Между тем, вчера Азербайджан утверждал, что армянская сторона обстреляла Барду, Гянджу, Бейлаган и ряд других населенных пунктов.

Армянская сторона в свою очередь обвиняет Азербайджан в обстреливании мирного населения и гражданских инфраструктур Карабаха. Министерство иностранных дел Карабаха в распространенном сегодня сообщении, в частности отметило, что азербайджанская сторона наносит реактивно-бомбовые удары по ряду населенных пунктов Карабаха, в том числе по столице Степанакерту, Шуши, Мартакерту, Мартуни и Гадруту.



Лидер Карабаха Араик Арутюнян несколько часов назад написал, что Армия обороны «блестяще выполнила поставленные перед ней боевые задачи и в данный момент также успешно противостоит всем посягательствам Азербайджана, нанося ему значительные потери военной технике и живой силе».



«Вероятно, по этой причине террористическая армия Азербайджана только из системы «Смерч» выпустила в направлении Степанакерта более 100 ракет, но, к счастью, больших потерь у нас не было», - отметил Арутюнян.

Из-за того, что Степанакерт и другие города Карабаха обстреливаются Азербайджаном, во многих случаях машины «скорой помощи» не могут приходить на помощь нуждающимся. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Конечно, у нас также есть тяжелораненые, которые, составляя меньший процент от общего числа раненых, требуют, однако, большего внимания. И именно на них направлено самое большое внимание медучреждений и персонала, чтобы их жизням не грозила опасность и они были спасены», - сказал министр.

Он также сообщил, что состояние большинства военнослужащих, раненных в результате боевых действий в Карабахе, оценивается как средней и легкой степени тяжести.



Торосян сообщил, что в ближайшее время начнет действовать горячая линия, по которой родственники смогут узнавать о состоянии здоровья своих раненых военнослужащих.