Асад заявил, что Эрдоган - главный инициатор конфликта в Карабахе

«Реджеп Эрдоган поддерживает террористов в Ливии, он является главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», - сказал РИА Новости Асад.

Он заверил, что Дамаск может подтвердить, что Турция использует террористов из Сирии и других стран в конфликте в Карабахе.

«Иногда доказательств нет, но есть указывающие на это факты», - сказал президент Сирии.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у Парижа есть точные разведданные о том, что Анкара с подконтрольных ей территорий на севере Сирии перебрасывает наемников-боевиков в Азербайджан. По словам Макрона, у России также есть информация об этом.

Официальные Баку и Анкара категорически отвергают эти обвинения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Парижа извинений.