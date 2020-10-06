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Карабах

Асад заявил, что Эрдоган - главный инициатор конфликта в Карабахе

Президент Сирии Башар Асад (архив)

Президент Сирии Башар Асад заявил что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе.

«Реджеп Эрдоган поддерживает террористов в Ливии, он является главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», - сказал РИА Новости Асад.

Он заверил, что Дамаск может подтвердить, что Турция использует террористов из Сирии и других стран в конфликте в Карабахе.

«Иногда доказательств нет, но есть указывающие на это факты», - сказал президент Сирии.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у Парижа есть точные разведданные о том, что Анкара с подконтрольных ей территорий на севере Сирии перебрасывает наемников-боевиков в Азербайджан. По словам Макрона, у России также есть информация об этом.

Официальные Баку и Анкара категорически отвергают эти обвинения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Парижа извинений.

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